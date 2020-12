Fabio Volo contro le donazioni di Fedez: “La beneficenza non va esibita” (Di martedì 15 dicembre 2020) Fabio Volo ha attaccato duramente Fedez in merito alle donazioni fatte nelle scorse ore: “Non si può diventare buoni con i soldi degli altri” L’attore ha duramente accusato il marito di Chiara Ferragni per il suo “ostentare la beneficenza” sui social. Ancora polemiche che si sprecano quando si parla dei “Ferragnez”, che attirano spesso le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 dicembre 2020)ha attaccato duramentein merito allefatte nelle scorse ore: “Non si può diventare buoni con i soldi degli altri” L’attore ha duramente accusato il marito di Chiara Ferragni per il suo “ostentare la” sui social. Ancora polemiche che si sprecano quando si parla dei “Ferragnez”, che attirano spesso le L'articolo proviene da Leggilo.org.

