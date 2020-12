Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio”. La replica del rapper: “Ho donato 100mila euro agli artisti. Fai lo stesso anche tu” (Di martedì 15 dicembre 2020) Continua a far discutere quanto fatto da Fedez che, zaino del figlio Leone in spalla, ha consegnato a bordo della sua auto mille euro in contanti a cinque categorie diverse di persone che hanno avuto maggiori difficoltà a causa della pandemia: un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un Volontario. Il tutto condividendolo con i suoi followers su Twitch che prima hanno donato i soldi, poi lo hanno consigliato sulle persone a cui donarli e, infine, hanno seguito la consegna in diretta. Un’iniziativa che si inserisce nel solco di quelle già attuate dal rapper e dalla moglie Chiara Ferragni in questi mesi di emergenza coronavirus, ma che questa volta è stata bollata da molti come “spettacolarizzazione”. Tra i critici c’è anche Fabio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Continua a far discutere quanto fatto dache, zaino del figlio Leone in spalla, ha consegnato a bordo della sua auto millein contanti a cinque categorie diverse di persone che hanno avuto maggiori difficoltà a causa della pandemia: un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e unntario. Il tutto condividendolo con i suoi followers su Twitch che prima hannoi soldi, poi lo hanno consigliato sulle persone a cui donarli e, infine, hanno seguito la consegna in diretta. Un’iniziativa che si inserisce nel solco di quelle già attuate dale dalla moglie Chiara Ferragni in questi mesi di emergenza coronavirus, ma che questa volta è stata bollata da molti come “spettacolarizzazione”. Tra i critici c’è...

