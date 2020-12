F1, Romain Grosjean costretto a operarsi per i postumi del terribile incidente a Sakhir (Di martedì 15 dicembre 2020) Ci sono novità per quanto riguarda il franco-svizzero Romain Grosjean. L’ormai ex pilota della Haas, che non ha potuto disputare l’ultimo GP della carriera di F1 ad Abu Dhabi per le conseguenze del terribile incidente sul tracciato di Sakhir (Bahrain), dovrà ricorrere a un intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stato lo stesso Romain sul suo profilo Instagram, tramite il quale ha specificato che tale operazione ha lo scopo di minimizzare la lesione riportata al pollice della mano sinistra nel tremendo impatto citato. Inoltre, verranno pulite le ferite causate dalle ustioni e sistemato un precedente infortunio della mano destra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romain Grosjean ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Ci sono novità per quanto riguarda il franco-svizzero. L’ormai ex pilota della Haas, che non ha potuto disputare l’ultimo GP della carriera di F1 ad Abu Dhabi per le conseguenze delsul tracciato di(Bahrain), dovrà ricorrere a un intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stato lo stessosul suo profilo Instagram, tramite il quale ha specificato che tale operazione ha lo scopo di minimizzare la lesione riportata al pollice della mano sinistra nel tremendo impatto citato. Inoltre, verranno pulite le ferite causate dalle ustioni e sistemato un precedente infortunio della mano destra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

