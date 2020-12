F1, Luca Cordero di Montezemolo: “I problemi della Ferrari arrivano da lontano, Binotto è troppo solo” (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è concluso un Mondiale di Formula Uno 2020 che, per quel che riguarda la Ferrari, si fa davvero fatica a definire con termini consoni. Gravemente insufficiente, pessimo, deludente. Insomma, decidete voi. Su questo disastro sportivo, perchè tale è stato, ha detto la sua anche Luca Cordero di Montezemolo, uno che a Maranello ha trascorso tantissimi anni e ha conquistato vittorie che ormai appaiono lontane anni luce. In una intervista a Radio Rai GR Parlamento l’ex numero uno della Ferrari ha provato a fare un bilancio di questa stagione, iniziando però da quello che ci riserverà il futuro. “Penso che il campionato 2021 vedrà ancora la Mercedes davanti a tutti, con la Red Bull come prima sfidante. Ad ogni modo penso che serva qualcuno che faccia la differenza in ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Si è concluso un Mondiale di Formula Uno 2020 che, per quel che riguarda la, si fa davvero fatica a definire con termini consoni. Gravemente insufficiente, pessimo, deludente. Insomma, decidete voi. Su questo disastro sportivo, perchè tale è stato, ha detto la sua anchedi, uno che a Maranello ha trascorso tantissimi anni e ha conquistato vittorie che ormai appaiono lontane anni luce. In una intervista a Radio Rai GR Parlamento l’ex numero unoha provato a fare un bilancio di questa stagione, iniziando però da quello che ci riserverà il futuro. “Penso che il campionato 2021 vedrà ancora la Mercedes davanti a tutti, con la Red Bull come prima sfidante. Ad ogni modo penso che serva qualcuno che faccia la differenza in ...

