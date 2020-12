F1, Callum Ilott sarà il terzo pilota della Ferrari dal 2021 (Di martedì 15 dicembre 2020) Un modo per sorridere. Il britannico Callum Ilott può consolarsi per quanto è emerso quest’oggi. Il secondo classificato del campionato FIA di F2, giunto alle spalle del tedesco Mick Schumacher (membro come il teutonico della Ferrari Driver Academy), andrà a occupare un tassello importante della scuderia di Maranello. Ilott, infatti, dopo aver dovuto mandare giù sia il boccone amaro del secondo posto citato che quello del mancato passaggio in F1, sarà il nuovo test driver della Rossa. Una chance di non poco conto per l’ex pilota della UNI-Virtuosi. Il 22enne nativo di Cambridge avrà quindi la chance di trascorrere diverse ore al simulatore e gli verrà data l’opportunità di provare la monoposto del Cavallino Rampante in ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Un modo per sorridere. Il britannicopuò consolarsi per quanto è emerso quest’oggi. Il secondo classificato del campionato FIA di F2, giunto alle spalle del tedesco Mick Schumacher (membro come il teutonicoDriver Academy), andrà a occupare un tassello importantescuderia di Maranello., infatti, dopo aver dovuto mandare giù sia il boccone amaro del secondo posto citato che quello del mancato passaggio in F1,il nuovo test driverRossa. Una chance di non poco conto per l’exUNI-Virtuosi. Il 22enne nativo di Cambridge avrà quindi la chance di trascorrere diverse ore al simulatore e gli verrà data l’opportunità di provare la monoposto del Cavallino Rampante in ...

