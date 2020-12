Extreme E | Hispano Suiza è un nuovo team della competizione

(Di martedì 15 dicembre 2020)sarà la decima squadra partecipante al campionato off-roadE, che avrà inizio nel marzo del 2021. Il, fondato dalla casa automobilistica spagnola, entrerà a far partecon lo scopo di rialzare il marchio storico spagnolo. Gareggerà con l’italo-canaria Christine Giampaoli e il britannico Oliver Bennett. Un marchio storico si aggiunge alla lista IlspagnoloXite Energy Rallyè ufficialmente il decimoiscritto alla prima edizioneE. Il campionato che si svolgerà a partire da marzo 2021, e che si snoderà per 5 continenti, fa spazio ...

