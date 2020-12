Estrazioni Lotto e Superenalotto a Natale: il calendario completo (Di martedì 15 dicembre 2020) Il calendario completo delle Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto, SimboLotto e 10eLotto durante le feste di Natale Palline LottoSiamo ormai arrivati a metà dicembre e Natale è alle porte. Tra pochi giorni inizieranno le festività natalizie e non ci sarebbe nulla di meglio da ricevere sotto l’albero che una vincita al SuperenaLotto. Attenzione però, perchè come già accaduto in occasione dell’8 dicembre (con il SuperenaLotto anticipato al 7 dicembre), nei giorni festivi le Estrazioni non rispetteranno il consueto calendario dei giorni feriali. Al momento infatti i numeri del Lotto e del SuperenaLotto vengono estratti ... Leggi su instanews (Di martedì 15 dicembre 2020) Ildelledi, Superena, Simboe 10edurante le feste diPallineSiamo ormai arrivati a metà dicembre eè alle porte. Tra pochi giorni inizieranno le festività natalizie e non ci sarebbe nulla di meglio da ricevere sotto l’albero che una vincita al Superena. Attenzione però, perchè come già accaduto in occasione dell’8 dicembre (con il Superenaanticipato al 7 dicembre), nei giorni festivi lenon rispetteranno il consuetodei giorni feriali. Al momento infatti i numeri dele del Superenavengono estratti ...

