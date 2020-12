Enel X e Vestas | accordo per elettrificazione flotta aziendale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) –Wind Systems A/S, leader globale nelle soluzioni di energia sostenibile, ha siglato una partnership conX, la business line del Gruppodedicata ai servizi energetici avanzati, per accelerare il processo didella sua. Grazie a questo– spiega una nota –X fornirà ale infrastrutture necessarie per l’della suain tutti i mercati di servizi più importanti. “Questo nuovosegna un altro passo importante nella collaborazione frae il gruppo” – afferma Francesco Venturini, CEO diX ...