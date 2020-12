Ema, verso l'ok al vaccino di Pfizer prima di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo un pressing martellante dei vari paesi europei, e l'altolà di Bruxelles sull'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali si riunirà il 21 dicembre per decidere sui tempi per l'approvazione del ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo un pressing martellante dei vari paesi europei, e l'altolà di Bruxelles sull'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali si riunirà il 21 dicembre per decidere sui tempi per l'approvazione del ...

NewsLeonardo : Speranza sul vaccino, “Spero possa essere approvato in anticipo”. Ema verso via libera prima di Natale - Fabopolis : @brunellf @gloquenzi Direttore Ema basta? - AlbertoNisolini : Vaccino Pfizer, verso il via libera dell’Ema prima di Natale - Notiziedi_it : L’Ema accelera sull’approvazione del vaccino: verso il via libera prima di Natale - infoitsalute : L’Ema accelera sull’approvazione del vaccino: verso il via libera prima di Natale -