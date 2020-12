Elisabetta Gregoraci scrive ad Ariadna Romero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha inviato un lungo messaggio privato ad Ariadna Romero, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli con cui ha concepito il piccolo Leonardo. A svelare l’aneddoto è stata Ariadna su Instagram, senza però scrivere cosa si sono dette. “Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né molto meno scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica”. Ariadna ha poi aggiunto: “È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha inviato un lungo messaggio privato ad, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli con cui ha concepito il piccolo Leonardo. A svelare l’aneddoto è statasu Instagram, senza peròre cosa si sono dette. “Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto. Non era dovuto, né molto meno scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica”.ha poi aggiunto: “È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. ...

thought74962818 : RT @santanaslam: E per ultimo se ti chiami Elisabetta Gregoraci puoi umiliare una ragazza di 27 anni in diretta dandole dell’escort e passa… - cwheryl : RT @santanaslam: E per ultimo se ti chiami Elisabetta Gregoraci puoi umiliare una ragazza di 27 anni in diretta dandole dell’escort e passa… - santanaslam : E per ultimo se ti chiami Elisabetta Gregoraci puoi umiliare una ragazza di 27 anni in diretta dandole dell’escort… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci contatta Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo - ilymercury : RT @GretaSmara: quando Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non saranno così SOTTONI forse scenderò dalla nave. Ma fino a quel giorno… -