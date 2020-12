Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli lite al Gf Vip/ Lory Del Santo: "Lui è.." (Di martedì 15 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci torna nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Pierpaolo Pretelli: "gli stanno facendo il lavaggio del cervello" Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020)torna nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con: "gli stanno facendo il lavaggio del cervello"

hugmelau : RT @sadbutglad1: dayane: “oggi ero in tutte le clip, mi sono sentita un po’ elisabetta gregoraci” MI UCCIDE. ?? #GFVIP - llff19191 : ELISABETTA GREGORACI VOLEVA FARE IL CONFRONTO IN GLASS ROOM IN DIRETTA NAZIONALE ENTRANDO CON UNA FETTA DI CROSTATA… - Borsapretporter : Per gente dello spettacolo come Lory del Santo & C. questa è una che mette i paletti! Questa sarebbe una signora di… - Blusba : - mattino5 : Ecco cosa ha detto Bettuzzi su Elisabetta Gregoraci, durante una sua diretta social #Mattino5 -