Elisa Isoardi, salta il ritorno in tv: cancellato il nuovo programma della conduttrice? (Di martedì 15 dicembre 2020) La sofferta apparizione nelle file di Ballando con le Stelle doveva essere l'anticamera del ritorno per Elisa Isoardi. Lo sforzo messo in atto per presenziare allo show di Milly Carlucci ha sicuramente premiato in termini di ascolti, con gli spettatori del talent appassionatisi agli sforzi e ai dolori (soprattutto fisici) dei concorrenti, come alla neonata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

