Elezioni Usa 2020, il repubblicano Mitch McConnell rompe con Trump e si congratula con Biden e Harris (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo oltre un mese di silenzio, Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana al Senato, rompe gli indugi e si congratula con Joe Biden, il prossimo presidente degli Stati Uniti. “Molti di noi speravano in un risultato di diverso – ha detto McConnell – ma il nostro sistema di governo ha stabilito chi sarà il presidente”. Ieri, lunedì 14 dicembre, il collegio elettorale ha certificato la vittoria alle presidenziali del ticket Biden/Harris. “Il collegio elettorale ormai ha deciso – ha aggiunto – Quindi oggi voglio congratularmi con il presidente eletto Joe Biden”. McConnell, uno degli esponenti del GOP (Grand Old Party) più influenti, si è complimentato anche con la vicepresidente Kamala ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo oltre un mese di silenzio,, leader della maggioranza repubblicana al Senato,gli indugi e sicon Joe, il prossimo presidente degli Stati Uniti. “Molti di noi speravano in un risultato di diverso – ha detto– ma il nostro sistema di governo ha stabilito chi sarà il presidente”. Ieri, lunedì 14 dicembre, il collegio elettorale ha certificato la vittoria alle presidenziali del ticket. “Il collegio elettorale ormai ha deciso – ha aggiunto – Quindi oggi vogliormi con il presidente eletto Joe”., uno degli esponenti del GOP (Grand Old Party) più influenti, si è complimentato anche con la vicepresidente Kamala ...

chetempochefa : “Ora è tempo di girare pagina. Di unire. Di riconciliarsi. Trump accetti la sconfitta'. Con 306 voti del collegio… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - Corriere : Washington, migliaia di sostenitori in marcia per Trump: non accettano il risultato de... - bisagnino : Indagine: l’agente della Corona incaricato da Dominion Voting Systems ha truccato le elezioni USA 2020? - DevisuCarlo84 : Pensate che bello un mondo senza la sinistra...niente crisi di governo in Italia, niente elezioni rubate in Usa, ni… -