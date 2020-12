Elezioni Usa 2020 | il collegio elettorale certifica la vittoria di Biden | “Ora voltiamo pagina”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 dicembre 2020) Non dovevano esserci sorprese e così è stato. Ieri, lunedì 14 dicembre, ilhato laalle presidenziali di Joe, il nuovo presidente degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni. Come da pronostico,ha conquistato 306 grandi elettori, Trump 232. Per essere eletto ne bastavano 270. Adesso tocca al Congresso, in una sessione congiunta guidata dal vicepresidente uscente Mike Pence, ratificare l’esito del voto. La sessione è prevista per mercoledì 6 gennaio, mentre il giuramento die di Kamala Harris, la nuova vicepresidente, si terrà il 20 gennaio a mezzogiorno. Leggi anche:presidenziali USA: una guida al voto: “Ha vinto la democrazia” “Nella ...