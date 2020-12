Elettra Lamborghini, lo ha fatto davvero: resterete senza parole (Di martedì 15 dicembre 2020) La bellissima Elettra Lamborghini è un vero e proprio vulcano di energie: ecco un incredibile retroscena che la riguarda, lo ha fatto davvero e resterete senza parole! La celebre Elettra Lamborghini lo ha fatto davvero: resterete senza parole! (fonte Instagram)Elettra Lamborghini è una talentuosa giovane donna dotata di una bellezza sorprendente e la sua incredibile rivelazione vi lascerà senza parole: lo ha fatto davvero! Sincera, simpatica, schietta e piena di vitalità, l’abbiamo ammirata al Festival di Sanremo ed è stata uno dei coach a The Voice ... Leggi su altranotizia (Di martedì 15 dicembre 2020) La bellissimaè un vero e proprio vulcano di energie: ecco un incredibile retroscena che la riguarda, lo ha! La celebrelo ha! (fonte Instagram)è una talentuosa giovane donna dotata di una bellezza sorprendente e la sua incredibile rivelazione vi lascerà: lo ha! Sincera, simpatica, schietta e piena di vitalità, l’abbiamo ammirata al Festival di Sanremo ed è stata uno dei coach a The Voice ...

ferropausini : Guardando #sanremo2021 mi mancheranno pure i cori celestiali all'inizio della canzone di Elettra Lamborghini e lei… - schiva_questa : @umanesimo @Elmoro16081 Raga, io per ore ho letto sta cosa della Lamborghini e ho pensato “ma che cazzo c’entra Elettra Lamborghini?” - DogeMocenigo : @marcosalvati @cicciogia Oddio, IN Elettra Lamborghini si può fare tanto bene - Amaaaaanu : @marcosalvati Io avevo capito con la Elettra Lamborghini - Pino__Merola : Elettra Lamborghini ha disegnato una collezione di sneakers per AW LAB -