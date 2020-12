Eleonora Brigliadori: "Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi" (Di martedì 15 dicembre 2020) “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e Sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”. Non usa mezzi termini Eleonora Brigliadori, commentando all’agenzia di stampa Adnkronos l’eventualità che lo Stato renda obbligatorio il vaccino anti-coronavirus. E si spinge a prevedere che “ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte, perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali, ma solo dare vita a un mondo degenerato”. Per Brigliadori, “questo è il più profondo attacco che si possa fare alla vita umana; quello che non viene detto da nessun ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione ese qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”. Non usa mezzi termini, commentando all’agenzia di stampa Adnkronos l’eventualità che lo Stato renda obbligatorio il vaccino anti-coronavirus. E si spinge a prevedere che “ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte, perchéin Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali, ma solo dare vita a un mondo degenerato”. Per, “questo è il più profondo attacco che si possa fare alla vita umana; quello che non viene detto da nessun ...

