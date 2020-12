El Cid | esce la serie TV di Amazon Prime

Ultime Notizie dalla rete : Cid esce

Quotidiano.net

proprio lui è al centro della serie TV 'El Cid', che esce in streaming su Amazon Prime Video venerdì 18 dicembre. Il cast è capitanato dal ventinovenne Jaime Lorente, diventato famosissimo in tutto il ...El Cid è una nuova serie tv spagnola in arrivo su Amazon Prime Video. Protagonista indiscusso della serie tv è Jaime Lorente, già noto al grande pubblico per il ruolo di Denver nella serie tv La casa ...