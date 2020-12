Educazione civica avrà un voto anche nella pagella di primo quadrimestre. Il ruolo del coordinatore, come si procede (Di martedì 15 dicembre 2020) Anno scolastico 2020/21: volge al termine il primo periodo. Numerose scuole hanno optato per la scansione delle attività didattiche in quadrimestri, ma per alcune prima della pausa natalizia bisognerà affrontare gli scrutini. Alcuni docenti ci chiedono se il nuovo insegnamento dell'Educazione civica dovrà essere oggetto di valutazione anche nella pagella intermedia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) Anno scolastico 2020/21: volge al termine ilperiodo. Numerose scuole hanno optato per la scansione delle attività didattiche in quadrimestri, ma per alcune prima della pausa natalizia bisognerà affrontare gli scrutini. Alcuni docenti ci chiedono se il nuovo insegnamento dell'dovrà essere oggetto di valutazioneintermedia. L'articolo .

