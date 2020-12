Ecco perché i vaccini all’RNA anti-Covid sono così efficaci (Di martedì 15 dicembre 2020) “Ciò che è particolarmente unico per l’mRNA è la capacità di generare rapidamente vaccini contro nuove malattie. Questa penso sia una delle storie più emozionanti dietro questa tecnologia”, afferma Daniel Anderson, professore di ingegneria chimica al MIT e membro del Koch Institute for Integrative Cancer Research e Institute for Medical Engineering and Science del MIT. La maggior parte dei vaccini tradizionali consiste in forme annientate o indebolite di un virus o di un batterio. Questi provocano una risposta immunitaria che consente al corpo di combattere in seguito il vero agente patogeno. Invece di fornire un virus o una proteina virale, i vaccini a RNA forniscono informazioni genetiche che consentono alle cellule del corpo di produrre una proteina virale. L’mRNA sintetico che codifica per una proteina ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 dicembre 2020) “Ciò che è particolarmente unico per l’mRNA è la capacità di generare rapidamentecontro nuove malattie. Questa penso sia una delle storie più emoziondietro questa tecnologia”, afferma Daniel Anderson, professore di ingegneria chimica al MIT e membro del Koch Institute for Integrative Cancer Research e Institute for Medical Engineering and Science del MIT. La maggior parte deitradizionali consiste in forme annientate o indebolite di un virus o di un batterio. Questi provocano una risposta immunitaria che consente al corpo di combattere in seguito il vero agente patogeno. Invece di fornire un virus o una proteina virale, ia RNA forniscono informazioni genetiche che consentono alle cellule del corpo di produrre una proteina virale. L’mRNA sintetico che codifica per una proteina ...

