È morto di Covid a 55 anni il medico di base Giovanni Ferraro (Di martedì 15 dicembre 2020) . Il medico di medicina generale si è spento all'ospedale Cristo Re di Roma dove era ricoverato da alcuni giorni. A darne notizia la Fnomoceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici), che ha aggiornato la triste conta quotidiana dei medici uccisi dal coronavirus arrivata con Ferraro a quota 259 dall'inizio della pandemia. Si è spento a cinquantacinque anni Giovanni Ferraro. Il medico era ricoverato da giorni all'ospedale Cristo Re di Roma dove era stato trasferito a seguito del peggioramento delle sue condizioni dopo aver contratto il coronavirus. Con il dottore romano i medici morti di Covid-19 in Italia salgono a 259. Molto conosciuto per la sua professione, aveva lo studio in via Baldo degli Ubaldi a Roma Nord.

