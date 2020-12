È Martina la più bella dell'era Covid Miss Italia in streaming e senza abbracci (Di martedì 15 dicembre 2020) Alessia Strinati Martina Sambucini è la più bella d'Italia. L'81esima edizione di Miss Italia è stata vinta dalla 19enne di Frascati. Martina, occhi verdi, capelli castani, alta 177 centimetri, è ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) Alessia StrinatiSambucini è la piùd'. L'81esima edizione diè stata vinta dalla 19enne di Frascati., occhi verdi, capelli castani, alta 177 centimetri, è ...

