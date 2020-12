È il giorno del faccia a faccia tra Conte e Renzi Il leader di Italia Viva | «Io non mollo | il premier venga in Parlamento»

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’appuntamento è fissato per il primo pomeriggio di oggi, 15 dicembre. Unche sa di resa dei conti. A Palazzo Chigi, nell’ambito della verifica di governo avviata ieri, è ildell’incontro tra ilGiuseppee la delegazione di. Con Teresa Bellanova ci sarà anche Matteo, protagonista negli ultimi giorni di una dura offensiva nei confronti del governo. Un’offensiva lanciata sul Recovery Plan, il piano con cui l’esecutivo intende gestire e investire i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Ue, e che rischia di avere pesanti ricadute sulla tenuta della maggioranza. Il nodo del Recovery Plan «Crediamo che ci siano degli errori nel piano sul Recovery Fund», ha ribadito ...

lucianonobili : “Ogni giorno di ritardo sul vaccino significa nuove vittime. Il nostro Paese è spesso in ritardo, sulle riforme, co… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Gustave Caillebotte, I piallatori di parquet, 1875, olio su tela, Parigi, Museo d’Orsay… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Georges de La Tour, La Maddalena penitente, conosciuta anche come Maddalena delle due f… - GiorgioGardens : RT @TeamEstinzione: Buongiorno dal #Teamestinzione agli eroi simulatori del giorno - AuraZacchi : Nei lager libici finanziati da progetti del governo italiano la vendita dei rifugiati è all’ordine del giorno. Gli… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno del

TrevisoToday

di Quinto Cappelli La millenaria abbazia di San Donnino, a 6,3 km da Rocca San Casciano verso San Zeno, è tornata a suscitare l’interesse non solo dei rocchigiani, ma anche degli amanti della storia, ...Lunedì sera le preferenze avevano superato il numero di 33.870, collocandolo al terzo posto in classifica. Oggi ultimo giorno per votare ...