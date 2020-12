E anche Giorgia Meloni entra nel club di chi non sa cosa voglia dire ' volo pindarico'

(Di martedì 15 dicembre 2020) Al di là delle dichiarazioni, è un altro punto - molto caro a Globalist - su cui ci soffermiamo:è un'altra che non savuol'. Ripetiamo: ilè ...

huge1961 : RT @globalistIT: Un club sempre più affollato: leggete che ha detto - globalistIT : Un club sempre più affollato: leggete che ha detto - TomaselloPaolo : @GiorgiaMeloni Cara Giorgia, è necessario che i nostri concittadini abbiano un po' più di disciplina e auto respons… - hhjxhug : @ghlixie ANCHE OGGI AMO DA MORIRE GIORGIA - aleloves_lou : @edasbolat Non penso che vada superato e sinceramente va bene cosi, che almeno fa anche compagnia a quello con “Scelgo ancora te” di Giorgia -

Ultime Notizie dalla rete : anche Giorgia

Il volo pindarico è una digressione che si inserisce nell'argomento senza però interromperne il filo logico. Non vuol dire passare da un argomento a un altro senza alcuna logica, come pensano molti ...IN CONSIGLIO regionale la giunta ha annunciato l'intenzione di rivedere le linee del governo sulla pillola abortiva, l'assessore Giorgia Latini: «Bisogna applicare la 194 nel suo senso originario, con ...