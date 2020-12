Dybala Juventus, Zamparini: “CR7 gli toglie spazio. Deve andare via” (Di martedì 15 dicembre 2020) Dybala Juventus – Nella giornata di ieri il presidente bianconero Andrea Agnelli ha rivelato che la dirigenza ha già proposto il rinnovo contrattuale al giocatore argentino, senza avere però ancora ottenuto una risposta dal giocatore. In questa stagione Dybala ha giocato meno del previsto, un po’ frenato da alcuni infortuni che non gli hanno permesso di raggiungere una forma ottimale. Ma le sue quotazioni sono in rialzo dopo il gol segnato al Genoa. Dybala Juventus, le parole di Zamparini Il portale Tuttojuve.com ha intervistato Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo che lanciò proprio Dybala. E non sembra avere dubbi sulle qualità dell’argentino. “Dybala è uno dei più grandi calciatori che attualmente giocano in Europa, ma non ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 dicembre 2020)– Nella giornata di ieri il presidente bianconero Andrea Agnelli ha rivelato che la dirigenza ha già proposto il rinnovo contrattuale al giocatore argentino, senza avere però ancora ottenuto una risposta dal giocatore. In questa stagioneha giocato meno del previsto, un po’ frenato da alcuni infortuni che non gli hanno permesso di raggiungere una forma ottimale. Ma le sue quotazioni sono in rialzo dopo il gol segnato al Genoa., le parole diIl portale Tuttojuve.com ha intervistato Maurizio, ex presidente del Palermo che lanciò proprio. E non sembra avere dubbi sulle qualità dell’argentino. “è uno dei più grandi calciatori che attualmente giocano in Europa, ma non ...

