Dybala Juventus, "Tuttosport": 4 top club europei vogliono la Joya (Di martedì 15 dicembre 2020) Dybala Juventus – Il futuro di Paulo Dybala è ancora una vera incognita. L'attaccante argentino ancora non ha deciso quale sarà il suo futuro. Molti vorrebbero la sua permanenza in bianconero, ma i pochi spazi. E soprattutto l'ultima stagione hanno sancito gerarchie che -oramai- sembrano chiare e senza dimenticare che c'è ancora da concordare il possibile rinnovo di contratto. Paulo dichiara amore alla Juventus, nelle ultime uscite ha voluto rassicurare tutti i tifosi dichiarando fedeltà alla maglia, ma intanto il rinnovo ancora non sembra arrivare. Dybala Juventus, il futuro della Joya Come riporta Calciomercato.it, in Inghilterra si parla di un possibile ritorno di fiamma del Manchester United nei confronti della Joya, i Red Devils avrebbero bisogno ...

