Duro colpo al “clan Partenio” | sequestrati beni per un valore di 1 milione di euro

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri di Avellino e della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ad un sequestro preventivo in via d’urgenza dideldi oltre 1di. Il provvedimento riguardamobili, fabbricati, crediti,aziendali, azioni quote e strumenti dematerializzati transitati da una Società a responsabilità limitata, la “PUNTO FINANCE” con sede a Roma, già sottoposta a sequestro lo scorso 9 novembre, ad un’altra società riconducibile sempre a uno degli indagati. In particolare, nel corso degli accertamenti di natura economico-finanziaria è emerso che il rappresentante di fatto, già destinatario di misura cautelare in carcere, ha ...