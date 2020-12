Dungeons & Dragons: il protagonista del film potrebbe essere Chris Pine (Di martedì 15 dicembre 2020) Il film di Dungeons & Dragons, attualmente in produzione presso Paramount, potrebbe aver trovato la sua star. The Hollywood Reporter afferma che Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) assumerà il ruolo principale. Poco altro si sa del film, che è stato in vari stati di produzione almeno dal 2015. Pine è diventato famoso nel 2009 grazie a Star Trek, dove ha interpretato il ruolo iconico di James. T. Kirk. È anche noto per il ruolo di Steve Trevor in Wonder Woman, dove recita accanto a Gal Gadot. Avremo l'opportunità di vedere la coppia lavorare di nuovo insieme presto, quando Wonder Woman 1984 sarà presentato in anteprima nelle sale e su HBO Max. Poco si sa del film di D&D, che era in precedenza ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) Ildi, attualmente in produzione presso Paramount,aver trovato la sua star. The Hollywood Reporter afferma che(Star Trek, Wonder Woman) assumerà il ruolo principale. Poco altro si sa del, che è stato in vari stati di produzione almeno dal 2015.è diventato famoso nel 2009 grazie a Star Trek, dove ha interpretato il ruolo iconico di James. T. Kirk. È anche noto per il ruolo di Steve Trevor in Wonder Woman, dove recita accanto a Gal Gadot. Avremo l'opportunità di vedere la coppia lavorare di nuovo insieme presto, quando Wonder Woman 1984 sarà presentato in anteprima nelle sale e su HBO Max. Poco si sa deldi D;D, che era in precedenza ...

