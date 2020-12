Dungeons & Dragons: Chris Pine nel film live-action (Di martedì 15 dicembre 2020) Il film live-action di Dungeons & Dragons ha trovato il suo primo membro del cast: Chris Pine. Scopriamo i dettagli Sappiamo da poco che Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) si è unito al progetto cinematografico di Dungeons & Dragons, trasposizione del celebre gioco di ruolo di Wizards of the Coast, in lavorazione ai Paramount Studios. I registi sono Jonathan Goldstein e John Francis Daley (gli sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e registi di Game Night), scrittori della stessa sceneggiatura a partire da una stesura di Michael Gilio. Dungeons & Dragons: dettagli del film con ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 dicembre 2020) Ildiha trovato il suo primo membro del cast:. Scopriamo i dettagli Sappiamo da poco che(Star Trek, Wonder Woman) si è unito al progetto cinematografico di, trasposizione del celebre gioco di ruolo di Wizards of the Coast, in lavorazione ai Paramount Studios. I registi sono Jonathan Goldstein e John Francis Daley (gli sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e registi di Game Night), scrittori della stessa sceneggiatura a partire da una stesura di Michael Gilio.: dettagli delcon ...

