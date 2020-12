Dpcm | nuova stretta a Natale | Italia zona rossa già da sabato?

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il governo prepara le nuove misure per contenere i contagi nel periodo natalizio. Il paese deve farsi trovare pronto per questa fase cruciale e per questo già nel weekend che inizierà19 dicembre potrebbe essere istituita una sorta d’interao arancione fino al 6 gennaio. Nella seconda ipotesi il coprifuoco sarebbe anticipato alle 18 o alle 20. Quasi certamente chiuderanno ristoranti e bar, mentre è tema di dibattito quello riguardante gli spostamenti. Secondo Repubblica, il premier Giuseppe Conte ha spinto per istituire unache vieti gli spostamenti non essenziali fuori dalla propria abitazione dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e 5-6 gennaio. SportFace.