Dove ordinare il cenone della vigilia nell’Urbe e dintorni

Per molti sarà un Natale atipico, malinconico, approssimato. A distanza di circa 8 mesi sembra di riprovare quelle stesse sensazioni vissute nell'altra attesa festa comandata, la Pasqua, in cui siamo stati limitati da restrizioni ancora più stringenti, una su tutte il divieto di qualsiasi tipo di spostamento, anche nello stesso Comune. Una palestra di vita che questa volta ha colto meno impreparati diversi ristoratori romani i quali, già da prima del Dpcm del 3 dicembre, avevano cominciato a comunicare le loro attività da promuovere sotto le festività natalizie. Ad oggi la risposta più popolare al coprifuoco delle ore 22 del 24 dicembre è stata quella del delivery o del take away per la cena della vigilia e al contempo diversi ristoranti hanno sfoderato un'altra carta, forse non del tutto controcorrente nell'attuale scenario: il pranzo ...

