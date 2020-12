Dopo le pressioni Ema autorizzerà il vaccino Pfizer il 23 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Tutta Europa aspettava il via libera per il vaccino. La data per l'approvazione sembrava fissata a gennaio, ma secondo alcune indiscrezioni l'Ema (Agenzia Europea per i medicinali) autorizzerà la ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020) Tutta Europa aspettava il via libera per il. La data per l'approvazione sembrava fissata a gennaio, ma secondo alcune indiscrezioni l'Ema (Agenzia Europea per i medicinali)la ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo pressioni Dopo le pressioni di Trump su Fda via libera negli Usa al vaccino Pfizer

Ma dopo le piogge dei giorni scorsi il ritorno dell’alta pressione ha fatto nuovamente salire il livello delle polveri e nella giornata di sabato ha raggiunto quota 42, ancora al di sotto del ... Dopo le pressioni Ema autorizzerà il vaccino Pfizer il 23 dicembre

Secondo fonti della Commissione Europea e del governo tedesco, la data dell'approvazione è il 23/12: in Germania si potrebbe partire subito con le vaccinazioni ... Ma dopo le piogge dei giorni scorsi il ritorno dell’alta pressione ha fatto nuovamente salire il livello delle polveri e nella giornata di sabato ha raggiunto quota 42, ancora al di sotto del ...Secondo fonti della Commissione Europea e del governo tedesco, la data dell'approvazione è il 23/12: in Germania si potrebbe partire subito con le vaccinazioni ...