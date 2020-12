Dopo la Germania anche l’Olanda in lockdown a Natale. Londra torna “zona rossa” (Di martedì 15 dicembre 2020) La Germania di Angela Merkel non è la sola ad aumentare la stretta per contrastare la pandemia di Covid-19 durante le festività natalizie. Ieri anche il premier olandese Mark Rutte ha annunciato cinque settimane di lockdown nazionale per arginare l’ondata di contagi, mentre Londra, secondo quanto riporta la Bbc, si avvia a ridiventare zona rossa a partire da mercoledì. Si attende quindi un Natale con le restrizioni in tutta Europa, e l’Italia probabilmente non farà eccezione, dal momento che il governo sta valutando l’ipotesi di una “zona rossa nazionale” nei festivi tra Natale e Capodanno. “Allentare proprio adesso le misure di contenimento sarebbe un grave errore. Bisogna chiudere, non aprire”, ha dichiarato al ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020) Ladi Angela Merkel non è la sola ad aumentare la stretta per contrastare la pandemia di Covid-19 durante le festività natalizie. Ieriil premier olandese Mark Rutte ha annunciato cinque settimane dinazionale per arginare l’ondata di contagi, mentre, secondo quanto riporta la Bbc, si avvia a ridiventarea partire da mercoledì. Si attende quindi uncon le restrizioni in tutta Europa, e l’Italia probabilmente non farà eccezione, dal momento che il governo sta valutando l’ipotesi di una “nazionale” nei festivi trae Capodanno. “Allentare proprio adesso le misure di contenimento sarebbe un grave errore. Bisogna chiudere, non aprire”, ha dichiarato al ...

