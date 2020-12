Dopo il Grande Fratello Vip Francesco Oppini entra nel cast del programma sportivo Mediaset. (Di martedì 15 dicembre 2020) Sembra proprio che i progetti di Francesco Oppini, Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, stiano per prendere una nuova direzione. Il figlio di Alba Parietti è stato sicuramente uno dei personaggi maggiormente protagonisti all’interno della casa di cinecittà. La fama guadagnata e il continuo aumento del numero dei suoi fans gli stanno aprendo le porte per un nuovo progetto televisivo. Francesco non si è vergognato di mostrare il suo lato più umano, davanti alle telecamere. Molti telespettatori hanno apprezzato tantissimo il lato “fragile” del suo essere, che spesso in televisione viene nascosto o camuffato. Foto: Screenshot via GrandeFratello.Mediaset.it L’uscita dalla casa più spiata d’Italia, è avvenuta per il ragazzo, a causa della ... Leggi su virali.video (Di martedì 15 dicembre 2020) Sembra proprio che i progetti dil’uscita dalVip, stiano per prendere una nuova direzione. Il figlio di Alba Parietti è stato sicuramente uno dei personaggi maggiormente protagonisti all’interno della casa di cinecittà. La fama guadagnata e il continuo aumento del numero dei suoi fans gli stanno aprendo le porte per un nuovo progetto televisivo.non si è vergognato di mostrare il suo lato più umano, davanti alle telecamere. Molti telespettatori hanno apprezzato tantissimo il lato “fragile” del suo essere, che spesso in televisione viene nascosto o camuffato. Foto: Screenshot via.it L’uscita dalla casa più spiata d’Italia, è avvenuta per il ragazzo, a causa della ...

