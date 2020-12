Donne vestite solo da una mascherina | polemica sul calendario Codacons

Leggi su open.online

(Di martedì 15 dicembre 2020) Si chiama Italienza il nuovosociale delche attraverso immagini dinude, in pose che lasciano poco all’immaginazione e conindosso latricolore anti Covid addosso, dichiara l’obiettivo di esprimere «la voglia di riscatto del Paese alle prese con la pandemia». I 12 mesi 2021 lanciati dall’associazione per la difesa dei diritti di utenti e consumatori mostrano gli scatti della fotografa romana Tiziana Luxardo, ragazze «che posano simbolicamenteda unain una cartolina con tanto di francobollo, rimandando a un tempo che non c’è più». «Baci da Firenze» si legge su una delle 12 foto raffiguranti il corpo di «Lucrezia» in posizione prona, «Chiara» invece copre il seno con la...