Donne | barca e casa al Colosseo | ecco il libro inchiesta su Di Maio

Donne, barca a vela con tre bagni e cinque stanze, casa con vista Colosseo, poltrone per gli amici. Le inchieste che travolgono la famiglia di Di Maio nel novembre 2018: i guai con il Fisco e le case abusive. E poi i legami con la Cina e la tentazione, nel luglio del 2020, di abbandonare il M5S, troppo schiacciato sulle posizioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di Beppe Grillo. Nel luglio di quest'anno Di Maio medita di dar vita a un nuovo gruppo parlamentare. Iniziano gli incontri bilaterali con Gianni Letta e Mario Draghi, due nomi considerati nemici dai puri e duri del Movimento. Il piano poi viene accantonato. Ma ne parte un altro: riprendere la guida del M5S. Di riappropriarsi della leadership mollata nel gennaio del 2020 dopo una serie di ...

