Donare a Telethon perché esistono altre malattie oltre al Covid (Di martedì 15 dicembre 2020) I numeri sono importanti, e ve li raccontiamo, ma dietro le cifre ci sono persone, tantissime, che grazie alla Fondazione Telethon (nata nel 1990 dall'idea di un gruppo di malati di distrofia) sono riuscite a superare, o a convivere, con una patologia genetica rara e invalidante. Grazie agli studi, alle scoperte, agli investimenti arrivati a questo centro scientifico di eccellenza, all'impegno di moltissimi ricercatori. I numeri? Eccoli: con 556 milioni di euro, Telethon ha finanziato oltre 2.700 progetti, con 1.630 ricercatori coinvolti e più di 580 malattie rare studiate. Oggi, per esempio, grazie a Telethon è disponibile la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, destinata alla cura dell'ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell'organismo fin dalla ... Leggi su panorama (Di martedì 15 dicembre 2020) I numeri sono importanti, e ve li raccontiamo, ma dietro le cifre ci sono persone, tantissime, che grazie alla Fondazione(nata nel 1990 dall'idea di un gruppo di malati di distrofia) sono riuscite a superare, o a convivere, con una patologia genetica rara e invalidante. Grazie agli studi, alle scoperte, agli investimenti arrivati a questo centro scientifico di eccellenza, all'impegno di moltissimi ricercatori. I numeri? Eccoli: con 556 milioni di euro,ha finanziato2.700 progetti, con 1.630 ricercatori coinvolti e più di 580rare studiate. Oggi, per esempio, grazie aè disponibile la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, destinata alla cura dell'ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell'organismo fin dalla ...

