Disney World | mascherine photoshoppate sulle foto dei visitatori | è polemica

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 dicembre 2020)ha deciso di porre fine alla pratica decisamente creepy di applicare in digitale lesui volti deiche ne sono sprovvisti.ha deciso di porre fine alla stramba pratica di aggiungere in digitale lesui volti deiche ne sono sprovvisti, dopo che il caso aveva suscitato un dibattito sui social. Anche nel caso in cui non siate mai andati in viaggio in un parco tematico, è facile immaginare centinaia di attrazioni e migliaia di persone in fila per farsigrafare con i loro eroi animati anche a costo di spendere cifre astronomiche. In tempi pandemici,ha deciso di mettere mano alle regole. Ad esempio, in precedenza, chiunque non indossasse la ...