Disney Investor Day – annunci e novità per il 2021

Leggi su hynerd

(Di martedì 15 dicembre 2020) Qualche giorno fa, durante l’evento più atteso dell’anno, ilDay, sono stateate le tante nuove funzionalità riguardanti+ e presentati anche i nuovi contenuti in arrivo dal prossimo anno. The WaltCompany ha mostrato alcuni servizi come Hulu, ESPN+ e un’anteprima sulle offerte dell’interfaccia Star. Quest’ultima, sarà integrata a+ con annesso aumento dell’abbonamento, in Italia e in Europa, di 2 euro: 8,99 euro al mese oppure abbonamento annuale di 89,99 euro all’anno. Marvel Cinematic Universe La Marvel : by Hynerd.it