DIRETTA/ Modena Kemerovo (risultato finale 3-1) grande esordio per Giani in Champions (Di martedì 15 dicembre 2020) DIRETTA Modena Kemerovo (risultato finale 3-1) successo di peso per Giani nella partita di volley maschile, per i gironi di Champions League, 15 dicembre. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020)3-1) successo di peso pernella partita di volley maschile, per i gironi diLeague, 15 dicembre.

RaiSport : #Pallavolo - #ChampionsLeague ?? Pre gara #Modena - #Kemerovo in diretta su #RaiSport+HD dalle 17.30 La squadra di… - modenavolley : RT @RaiSport: #Pallavolo maschile Comincia il cammino in #ChampionsLeague per #Modena ?? In questo primo match della fase a gironi, i ragaz… - RaiSport : #Pallavolo maschile Comincia il cammino in #ChampionsLeague per #Modena ?? In questo primo match della fase a giron… - infoitsport : KEMEROVO-MODENA oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 - infoitsport : LIVE VOLLEY - Kemerovo-Modena, gironi Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Modena Diretta/ Modena Kemerovo (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, via! Il Sussidiario.net Tonno Callipo, si torna in campo. Domani il recupero casalingo con Cisterna

I giallorossi di coach Baldovin tornano in campo con l'obiettivo di consolidare la terza posizione in classifica. Al PalaMaiata arrivano i laziali, si gioca alle ore 19 ... Volley: turno infrasettimanale per la Tonno Callipo, domani arriva Cisterna per il recupero della decima d’andata

Il match programmato per lo scorso 15 novembre non si disputò a causa di oltre tre positività al Covid nella squadra laziale Ritorna in casa dopo la trasferta vittoriosa di Modena la Tonno ... Volley ... I giallorossi di coach Baldovin tornano in campo con l'obiettivo di consolidare la terza posizione in classifica. Al PalaMaiata arrivano i laziali, si gioca alle ore 19 ...Il match programmato per lo scorso 15 novembre non si disputò a causa di oltre tre positività al Covid nella squadra laziale Ritorna in casa dopo la trasferta vittoriosa di Modena la Tonno ... Volley ...