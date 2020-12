Diretta Empoli Cremonese risultato finale 1-0 | vittoria che vale la vetta

(Di martedì 15 dicembre 2020)streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario elive della sfidavole per la dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie B

zazoomblog : LIVE – Empoli-Cremonese 1-0 Serie B 2020-2021 (DIRETTA) - #Empoli-Cremonese #Serie #2020-2021 - angezarra49 : Stulac lancia l'Empoli prima in classifica. Pareggio nel big-match all'Arechi, frena ancora la Spal. Vittorie largh… - zazoomblog : Diretta- Empoli Cremonese (risultato 1-0) streaming video DAZN: Stulac nel recupero - #Diretta- #Empoli #Cremonese - zazoomblog : LIVE – Empoli-Cremonese 0-0 Serie B 2020-2021 (DIRETTA) - #Empoli-Cremonese #Serie #2020-2021 - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Cremonese, la diretta LIVE: pagelle e tabellino #empolifc -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Empoli

45'+3 Vantaggio dell'Empoli all'ultimo respiro del primo tempo. Matos apparecchia per Stulac, che dal limite dell'area beffa sotto la traversa Alfonso. 45'+1 Trova il vantaggio in chiusura di primo ...PREPARTITA. Empoli - Cremonese è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 15 dicembre alle ore 14:00 allo stad ...