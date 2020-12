Diretta Dinamo Tbilisi Brescia Streaming video tv | riparte la Champions League!

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Dinamo

OA Sport

Alle 14.00 scende in acqua a Budapest, per il gruppo B, l'AN Brescia che affronta i georgiani della Dinamo Tblisi; in serata ... Tutte le partite saranno trasmesse in diretta ; si potranno seguire ...Diretta Dinamo Tbilisi Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per il preliminare della Champions League di pallanuoto.