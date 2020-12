Dijon-Lille (mercoledì 16 dicembre, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 15 dicembre 2020) Quindicesimo turno di Ligue 1 che si apre con la gara in programma a Digione tra la squadra locale e la capolista Lilla. Il più classico dei testacoda tra i biancorossi, reduci da 3 risultati utili consecutivi e il buon pareggio di Nantes, e la squadra di Galtier, che con il successo sul Bordeaux è in testa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 15 dicembre 2020) Quindicesimo turno di Ligue 1 che si apre con la gara in programma a Digione tra la squadra locale e la capolista Lilla. Il più classico dei testacoda tra i biancorossi, reduci da 3 risultati utili consecutivi e il buon pareggio di Nantes, e la squadra di Galtier, che con il successo sul Bordeaux è in testa InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Dijon-Lille (mercoledì 16 dicembre, ore 19): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 14: #Lille e #Lione spodestano il PSG in vetta #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lorient… - 11contro11 : Ligue 1, giornata 13: #Marsiglia e #Lione inarrestabili, ok il PSG #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lille… - IlBlogdiAndy : #Ligue1UberEats 13° giornata - Finali #Lille-#Monaco 2-1 #Angers-#Lorient 2-0 #Bordeaux-#Brest 1-0 #Dijon-… -