Digitale, così l'Ue scherza con il fuoco (Biden). Parla Sapelli (Di martedì 15 dicembre 2020) Il salto è di quelli enormi, forse più lungo della gamba. Con il Digital Market Act e il Digital Services Act l'Ue di Ursula von der Leyen dissotterra una volta per tutte l'ascia nei confronti delle grandi multinazionali tech americane, da Google a Facebook, da Twitter ad Amazon. Le esigenze all'origine della morsa europea, il trattamento dei dati, la tutela della concorrenza, saranno anche ragionevoli. Ma il tempismo, avvisa Giulio Sapelli, storico ed economista dell'Università Statale di Milano, è dei peggiori. Perché a Washington Dc, a gennaio, si insedierà l'amministrazione di Joe Biden, "il presidente della Silicon Valley". "Non sanno a cosa vanno incontro". Giulio Sapelli, l'Ue ha le sue ragioni? La mossa europea nasce dall'esigenza di colmare un vuoto ontologico dell'estrazione fiscale. E questo ...

