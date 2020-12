Dieta con fichi secchi, fai il pieno di antiossidanti. Ma attenzione alle calorie (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante il periodo natalizio, è impossibile rinunciare al piacere dei fichi secchi: sono il perfetto complemento per ogni pasto, una delizia da gustare al posto del dessert. E dal momento che il loro profilo nutrizionale è davvero interessante, sono un’ottima scelta per fare il pieno di benessere. Una porzione di fichi secchi, corrispondente a 100 grammi di prodotto, apporta ben 250 calorie: stiamo dunque parlando di un alimento da consumare con moderazione, se si è a Dieta. Il suo contenuto calorico è in effetti giustificato dalla presenza di un’importante quantità di zuccheri, sostanze che si concentrato quando la frutta viene essiccata. Tuttavia, questo delizioso spuntino può rivelarsi benefico per la nostra salute – basta fare attenzione ... Leggi su dilei (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante il periodo natalizio, è impossibile rinunciare al piacere dei: sono il perfetto complemento per ogni pasto, una delizia da gustare al posto del dessert. E dal momento che il loro profilo nutrizionale è davvero interessante, sono un’ottima scelta per fare ildi benessere. Una porzione di, corrispondente a 100 grammi di prodotto, apporta ben 250: stiamo dunque parlando di un alimento da consumare con moderazione, se si è a. Il suo contenuto calorico è in effetti giustificato dalla presenza di un’importante quantità di zuccheri, sostanze che si concentrato quando la frutta viene essiccata. Tuttavia, questo delizioso spuntino può rivelarsi benefico per la nostra salute – basta fare...

MenteMetaforica : @queenphoenixit @il_nordico @_Arimoon88 Buonissimo, a me piace integrale o con miele e noci oppure marmellata ai fr… - Gir_1977 : @canyaman1989 @canyaman1989 Questa volta vai a mangiare in giro per Roma...perché in Hotel con quello che ti danno… - Giovanni2601 : RT @Giovanni2601: @CottarelliCPI Concordo, anche perché ogni giorno di ritardo è in contraddizione con la volontà di salvare vite ed econom… - Giovanni2601 : @CottarelliCPI Concordo, anche perché ogni giorno di ritardo è in contraddizione con la volontà di salvare vite ed… - squopellediluna : Comunque figlia prosegue la sua dieta con tantissima soddisfazione, perché i sacrifici cominciano a vedersi ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta con La dieta dei giganti del mare. E la crociera diventa sostenibile La Repubblica La Lega spera in Renzi: “Dialogo con Salvini? La politica si fa parlando...”

Dario Galli, parlamentare della Lega, ha parlato ad Agorà RaiTre, della crisi di governo e di un possibile dialogo fra Salvini e Renzi: "Ci mancherebbe altro che un leader di partito non dialogasse co ... La ministra Bellanova è impegnata a Bruxelles: slitta l'incontro di Italia Viva con Conte

Italia Viva chiede di spostare l'incontro fissato a Palazzo Chigi per le 13: la ministra dell'agricoltura deve occupata nel Consiglio Europeo ... Dario Galli, parlamentare della Lega, ha parlato ad Agorà RaiTre, della crisi di governo e di un possibile dialogo fra Salvini e Renzi: "Ci mancherebbe altro che un leader di partito non dialogasse co ...Italia Viva chiede di spostare l'incontro fissato a Palazzo Chigi per le 13: la ministra dell'agricoltura deve occupata nel Consiglio Europeo ...