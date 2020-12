Diego Ulissi e una tragedia sfiorata | “Poteva andare peggio Tornerò a correre? Se ne avrò la possibilità”

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020)ha ricevuto una bruttissima notizia nella giornata di ieri: stop immediato dell’attività agonistica a causa di una miocardite scoperta durante i normali controlli effettuati dal medico della sua UAE Emirates. Il 31enne ha spiegato alla Gazzetta dello Sport come si è sentito quando ha ricevuto il referto medico: “Mi è cascato il mondo addosso, non riuscivo a capire. Non ho avuto disturbi negli ultimi mesi, sono sempre stato bene. Ed ero molto contento di aver trovato una continuità di risultati: già pensavo ai nuovi obiettivi. Un guaio simile non trovava spazio neppure nell’incubore“., quest’anno capace di chiudere all’ottavo posto nel ranking UCI, è stato molto chiaro: “molto. Molto…“. E quando gli ...