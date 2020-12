Dichiarazioni d’amore tra Antonella Clerici e Clementino a Storie Italiane: è lui la vera rivelazione (Di martedì 15 dicembre 2020) Clementino è la vera rivelazione di The Voice Senior lo pensano tutti e prima di tutti ci ha creduto Antonella Clerici. Ospite in collegamento con Storie Italiane Clementino è ovviamente entusiasta: “Non avrei mai pensato di fare il coach in un talent perché vengo dal rap ma devo dire grazie anche al mio passato da animatore di villaggio”. E’ felice della sua partecipazione a The Voice Senior, è lui la vera rivelazione di questo programma che sta riscuotendo un successo incredibile. “Al Bano è un grande maestro, una leggenda della musica italiana, c’è solo da imparare da lui che ha suonato in tutto il mondo. Riusciamo a trovare insieme un perfetto equilibrio” perché avendo una persona razionale come Al Bano anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020)è ladi The Voice Senior lo pensano tutti e prima di tutti ci ha creduto. Ospite in collegamento conè ovviamente entusiasta: “Non avrei mai pensato di fare il coach in un talent perché vengo dal rap ma devo dire grazie anche al mio passato da animatore di villaggio”. E’ felice della sua partecipazione a The Voice Senior, è lui ladi questo programma che sta riscuotendo un successo incredibile. “Al Bano è un grande maestro, una leggenda della musica italiana, c’è solo da imparare da lui che ha suonato in tutto il mondo. Riusciamo a trovare insieme un perfetto equilibrio” perché avendo una persona razionale come Al Bano anche ...

