Devil May Cry 5: disponibile il DLC di Vergil (Di martedì 15 dicembre 2020) disponibile da oggi il nuovo DLC di Devil May Cry 5 che vi permetterà di giocare Vergil sulla versione PC, PS4 e Xbox One del gioco. Ecco i dettagli Si sapeva ormai da mesi e finalmente oggi si può parlare di realtà. Vergil diventa un personaggio giocabile in Devil May Cry 5 grazie all'ultimo DLC del gioco che proprio da oggi è disponibile per il download. Per l'occasione Capcom ha anche rilasciato un trailer che potete visionare cliccando sul player qui in basso in quest'articolo. Sarà certamente affascinante giocare nei panni dell'anti-eroe ma va specificato che ci saranno alcune limitazioni. Vediamo tutti i dettagli a riguardo di seguito. Devil May Cry 5 su PC, PS4 e Xbox One vi permette già da oggi di giocare nei panni di Vergil grazie ...

