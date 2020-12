Destruction AllStars e non solo | gli sviluppatori dell' esclusiva PS5 al lavoro su un nuovo AAA

(Di martedì 15 dicembre 2020) Lucid Games, lo sviluppatore dietro il prossimoper PS5, ha rivelato che sta cercando un narrative designer per lavorare a unprogetto AAA. Lo studio, quindi, pensa già al futuro mentre è impegnato nel lancio diper febbraio 2021. Non si sa molto sul progetto misterioso, ma ilrichiede alcune competenze specifiche nei dialoghi, nello storytelling e nella sceneggiatura. Leggi altro...

Lucid Games, lo sviluppatore dietro il prossimo Destruction AllStars per PS5, ha rivelato che sta cercando un narrative designer per lavorare a un nuovo progetto AAA. Lo studio, quindi, pensa già al f ...