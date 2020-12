Daydreamer, anticipazioni: CAN ha un nuovo piano contro YIGIT, cosa farà? (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella seconda stagione di Daydreamer – Le Ali del Sogno, che comincerà un anno dopo la rottura tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), l’editore YIGIT (Utku Ates) dovrà guardarsi le spalle dell’ex pubblicitario, che cercherà di dimostrare con ogni mezzo il ruolo che ha avuto nell’interruzione del suo fidanzamento. Un escamotage narrativo che darà il vita a diversi colpi di scena… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: YIGIT incendia la capanna di Can!! Le anticipazioni indicano che tutto prenderà il via nel momento in cui Can utilizzerà l’astuzia per far credere a YIGIT di essere entrato in possesso di alcuni filmati della videosorveglianza dai quali sarà evidente che, dodici mesi prima, è stato lui ad incendiare il manoscritto del primo romanzo di Sanem. A quel punto, ... Leggi su tvsoap (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella seconda stagione di– Le Ali del Sogno, che comincerà un anno dopo la rottura tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), l’editore(Utku Ates) dovrà guardarsi le spalle dell’ex pubblicitario, che cercherà di dimostrare con ogni mezzo il ruolo che ha avuto nell’interruzione del suo fidanzamento. Un escamotage narrativo che darà il vita a diversi colpi di scena…– Le Ali del Sogno, news:incendia la capanna di Can!! Leindicano che tutto prenderà il via nel momento in cui Can utilizzerà l’astuzia per far credere adi essere entrato in possesso di alcuni filmati della videosorveglianza dai quali sarà evidente che, dodici mesi prima, è stato lui ad incendiare il manoscritto del primo romanzo di Sanem. A quel punto, ...

