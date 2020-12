“Danni permanenti alle funzioni cerebrali”. Covid, l’ultima preoccupante ricerca sui guariti: lo studio britannico (Di martedì 15 dicembre 2020) I sopravvissuti al Coronavirus possono essere a rischio di Danni cognitivi duraturi. Questo secondo uno studio che ha scoperto che nei casi peggiori l’infezione può causare un declino mentale equivalente a un calo del QI di 8,5 punti in altre parole: un invecchiamento cerebrale di dieci anni. La “nebbia del cervello” riportata come sintomatologia da molte persone, settimane e mesi dopo il loro recupero dal Covid-19, potrebbe essere un sintomo di deficit cognitivi più gravi. Questo è ciò che hanno detto gli scienziati e che è riportato dal thetimes.co.uk nel suo articolo “Coronavirus could age the brain by 10 years or cause IQ to fall” (Continua dopo le foto) La ricerca ha coinvolto 84.285 persone che si erano riprese da Covid-19, confermato o sospetto, ha scoperto che il danno al cervello si era ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) I sopravvissuti al Coronavirus possono essere a rischio dicognitivi duraturi. Questo secondo unoche ha scoperto che nei casi peggiori l’infezione può causare un declino mentale equivalente a un calo del QI di 8,5 punti in altre parole: un invecchiamento cerebrale di dieci anni. La “nebbia del cervello” riportata come sintomatologia da molte persone, settimane e mesi dopo il loro recupero dal-19, potrebbe essere un sintomo di deficit cognitivi più gravi. Questo è ciò che hanno detto gli scienziati e che è riportato dal thetimes.co.uk nel suo articolo “Coronavirus could age the brain by 10 years or cause IQ to fall” (Continua dopo le foto) Laha coinvolto 84.285 persone che si erano riprese da-19, confermato o sospetto, ha scoperto che il danno al cervello si era ...

